Протоколы по феминисткам, задержанным за пикеты у храмов, вернули в полицию из-за нарушений (ВИДЕО)

Суд признал протоколы об административных правонарушениях в отношении феминисток, которые 8 июля проводили одиночные пикеты у храмов Екатеринбурга, незаконными и вернул документы в полицию на доработку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заседание суда по Яне Лысаковой и Елизавете Ветровой прошло с задержкой в шесть часов. Изначально заседание было запланировано на три часа дня, но началось после девяти вечера. В результате судья Дмитрий Абашев в обоих протоколах об административных правонарушениях нашёл процессуальные ошибки.

В одном, касающемся Яны Лысаковой, её обвиняют в неисполнении законных требований полиции, но не указывается, каких конкретно. В другом, составленном на Елизавету Ветрову, пишется о нарушении ей законодательства об участии в публичных мероприятиях, но не указывается, в чем именно заключалось нарушение.

Суд отправил протоколы обратно в полицию на доработку.

Напомним, что две феминистки были обвинены в нарушениях при проведении одиночных пикетов против политики РПЦ, которые они проводили в минувшую субботу.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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