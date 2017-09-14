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Облизбирком утвердил результаты выборов губернатора

Облизбирком утвердил результаты выборов губернатора

Избирком Свердловской области утвердил результаты прошедших 10 сентября выборов губернатора.

Как сообщил РИА «Новый День» советник председателя ИКСО Дмитрий Ветошкин, завтра состоится еще одно заседание избиркома, на котором будет принято еще одно решение – уже о регистрации избрания Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области. На понедельник, 18 сентября, назначена инаугурация.

Напомним, выборы губернатора состоялись в минувшее воскресенье, 10 сентября. Явка избирателей составила 37,33%. коммунист Алексей Парфенов – 11,64%, эсер Дмитрий Ионин – 9,06%. Во второй тройке оказались кандидаты Дмитрий Торощин (ЛДПР) – 5,40%; Константин Киселев Константин («Зеленые») – 4,62%; Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за справедливость») – 3,99%.

Отметим, что в областном центре Екатеринбурге результаты существенно отличались. избирателей. На втором месте, как и в целом по области, коммунист Алексей Парфенов – в областном центре он набрал 14,6% голосов, что на 3% больше областного значения. Эсера Дмитрия Ионина поддержали 14,07%. Либерал-демократ Игорь Торощин набрал в Екатеринбурге всего 4,5%, уступив обоим кандидатам от непарламентских партий. «Пенсионера» Дмитрия Сергина поддержали 7,5% екатеринбуржцев, «Зеленого» Константина Киселева, который сделал главной темой своей кампании борьбу за сохранение Городского пруда, 8,69%. Еще 2,76% горожан предпочли не отдавать свой голос никому и испортили бюллетени.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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