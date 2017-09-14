Четверг, 14 сентября 2017, 11:45 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Свердловский избирком не нашел нарушений на губернаторских выборах

Свердловский избирком не нашел нарушений на губернаторских выборах

Свердловский избирком сегодня официально утвердил результаты губернаторских выборов, состоявшихся 10 сентября. Как сообщил NDNews.ru советник председателя комиссии Дмитрий Ветошкин, всего в территориальные и участковые комиссии поступило 10 жалоб на нарушения избирательного процесса. Но ни одна из них не нашла подтверждения, чтобы поставить итоги голосования под сомнение.

Три обращения были зарегистрированы в Камышловской, Пышминской и Тавдинской территориальных комиссиях, еще 7 – в участковых комиссиях Верх-Исетского, Железнодорожного и Чкаловского района Екатеринбурга, а также в Артемовском, Пышминском и Тавдинском округах.

Четыре жалобы были поданы на нарушения порядка организации голосования, еще четыре – на порядок включения в списки избирателей, две жалобы были по иным вопросам.

«Девять из десяти жалоб не подтвердились, по одному обращению Тавдинский теризбирком обратился в полицию, результатов проверки пока нет», – сообщил Ветошкин.

Напомним, на губернаторских выборах победил кандидат «Единой России» Евгений Куйвашев, набравший 62,16% голосов избирателей. Результаты остальных участников кампании распределились следующим образом: Алексей Парфенов (КПРФ) – 11,64%; Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») – 9,06%; Игорь Торощин (ЛДПР) – 5,40%; Константин Киселев («Зеленые») – 4,62%; Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров) – 3,99%.

Также 10 сентября в Свердловской области прошли выборы в органы местного самоуправления в 49 муниципалитетах. По предварительной информации, в день голосования было зарегистрировано 13 жалоб на нарушения на местных выборах. Итоги их проверки в областном избиркоме пообещали представить позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

Кинотеатр «Салют» первым начал предпремьерную продажу билетов на «Матильду». / Облизбирком утвердил результаты выборов губернатора. / В Верхнем Тагиле семейной паре и их другу грозит уголовное наказание за оскорбление гаишников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Выборы губернатора на Урале - 2017

Облизбирком утвердил результаты выборов губернатора

В Березовском на «выборной лотерее» пропал выигрышный билет с машиной (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила в день выборов выиграл квартиру без электричества

Не снимать! Не делать замечаний! Не испускать электромагнитное излучение!

«Лотерейный губернатор» и стыдоба: раздача подарков в Свердловской области не помогла повысить явку

В Екатеринбурге Куйвашев набрал меньше 48% голосов

Свердловский избирком обработал 100% бюллетеней на выборах губернатора. Итоги голосования

Предварительные итоги губернаторских выборов по состоянию на 06:00: сюрпризов нет
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Свердловской области задержали мужчин, пытавшихся украсть ворота исправительной колонии

Кинотеатр «Салют» первым начал предпремьерную продажу билетов на «Матильду»

Облизбирком утвердил результаты выборов губернатора

В Верхнем Тагиле семейной паре и их другу грозит уголовное наказание за оскорбление гаишников
Все новости