Свердловский избирком не нашел нарушений на губернаторских выборах

Свердловский избирком сегодня официально утвердил результаты губернаторских выборов, состоявшихся 10 сентября. Как сообщил NDNews.ru советник председателя комиссии Дмитрий Ветошкин, всего в территориальные и участковые комиссии поступило 10 жалоб на нарушения избирательного процесса. Но ни одна из них не нашла подтверждения, чтобы поставить итоги голосования под сомнение.

Три обращения были зарегистрированы в Камышловской, Пышминской и Тавдинской территориальных комиссиях, еще 7 – в участковых комиссиях Верх-Исетского, Железнодорожного и Чкаловского района Екатеринбурга, а также в Артемовском, Пышминском и Тавдинском округах.

Четыре жалобы были поданы на нарушения порядка организации голосования, еще четыре – на порядок включения в списки избирателей, две жалобы были по иным вопросам.

«Девять из десяти жалоб не подтвердились, по одному обращению Тавдинский теризбирком обратился в полицию, результатов проверки пока нет», – сообщил Ветошкин.

Напомним, на губернаторских выборах победил кандидат «Единой России» Евгений Куйвашев, набравший 62,16% голосов избирателей. Результаты остальных участников кампании распределились следующим образом: Алексей Парфенов (КПРФ) – 11,64%; Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») – 9,06%; Игорь Торощин (ЛДПР) – 5,40%; Константин Киселев («Зеленые») – 4,62%; Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров) – 3,99%.

Также 10 сентября в Свердловской области прошли выборы в органы местного самоуправления в 49 муниципалитетах. По предварительной информации, в день голосования было зарегистрировано 13 жалоб на нарушения на местных выборах. Итоги их проверки в областном избиркоме пообещали представить позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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