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Понедельник, 23 октября 2017, 14:57 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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«Рынок трясёт, продукцию возить не на чем», – Алексей Дронов раскритиковал УВЗ

«Рынок трясёт, продукцию возить не на чем», – Алексей Дронов раскритиковал УВЗ

Крупнейший производитель грузовых вагонов в Свердловской области не в состоянии выполнить собственные производственные программы, из-за чего у металлургов возникли сложности с вывозом готовой продукции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании бюджетного комитета заксо депутат от «Единой России», управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. По его словам, в этом году на металлолом было порезано больше вагонов, чем произведено. «Уралвагонзавод свою программу в разы не выполняет, вместо 40 тысяч вагонов сделали 12 тысяч, продукцию возить не на чем, давайте мы о наших металлургах подумаем?" – заявил он.

Тема вагонов была поднята при обсуждении вопроса о налоговых льготах железнодорожным перевозчикам. По мнению депутата, есть предприятия, которые нуждаются в льготах значительно больше.

Напомним, ситуация на Уралвагонзаводе сейчас нестабильная. Под эгидой оптимизации расходов на заводе отменили часть ежемесячных премий и урезали оплату переработок всему коллективу. Несколько работников, вступивших в независимый профсоюз, через суд добились выплаты незаконно удержанных сверхурочных и теперь судятся с предприятием из-за «простойных» листов. На деле недовольных низкими зарплатами людей еще больше, но многие боятся потерять работу, если будут критиковать руководство УВЗ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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