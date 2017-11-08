При покупке квартиры с использованием маткапитала новоселы получат паркинг в подарок

В Академическом разработали специальное предложение для тех, кто планирует купить квартиру с использованием материнского капитала. При покупке готового жилья с отделкой новоселы получат место в паркинге в подарок.

«Предложение сделать паркинг приятной опцией, которую можно получить в подарок при покупке квартиры в Академическом, поступало не раз, – рассказали в дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое». – Совместно с нашим партнером – Сбербанком – мы эту возможность реализовали. Условия акции эксклюзивны и действуют только при покупке готовой квартиры в Академическом районе с использованием средств материнского капитала при оформлении ипотечного кредита в Сбербанке».

В офисе продаж уточнили, что акция распространяется на готовые квартиры в 1 квартале Академического района. Эти квартиры сдаются с качественной отделкой, заезжать в них можно сразу после оформления документов. А хранение автомобиля в подземном паркинге, спуститься в который можно на лифте, добавляет новоселам удобства и безопасности.

Подробности действующей акции можно узнать в отделе продаж АО «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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