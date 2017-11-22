Предвыборный пиар остался пиаром: денег на детскую больницу-долгострой в Нижнем Тагиле по-прежнему нет

Возобновление строительства многопрофильный детской больницы в Нижнем Тагиле, которое не могут завершить уже много лет, снова откладывается: в 2018 году на неё не выделят ни копейки, а в 2019-м – только 80 млн рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось на сегодняшнем заседании рабочей группы согласительной комиссии по строительству. Замминистра строительства Игорь Дубровин рассказал, что общая смета объекта превышает 3 млрд 200 млн рублей. В проекте бюджета 2018 года весь лимит, заложенный на строительство объектов здравоохранения, израсходован другими объектами – роддомом в Верхней Пышме и больницей в Красноуфимске. В 2019 году будет возможность выделить только 80 млн рублей. Серьезные средства, 1,6 млрд рублей, получится направить только в 2020 году. Выходя за рамки планового периода, Дубровин обещал, что оставшиеся 1,6 млрд будут предусмотрены в 2021 году. Изыскать средства раньше или в большем объёме не представляется возможным, заявил он главному инициатору строительства больницы – бывшему вице-мэру Тагила, председателю комитета по соцполитике Вячеславу Погудину.

Депутат не скрывал разочарования, как и его земляк – бывший глава Горнозаводского округа, а ныне депутат Михаил Ершов. «Этот объект строится 20 лет. За это время в области построили десятки объектов здравоохранения, а этот – откладывается, откладывается, откладывается, почему?" – возмутился депутат. На вопрос представителя минстроя Игоря Дубровина, какие у него предложения, Ершов, недолго думая, предложил выделить по полтора миллиарда в 2018 и 2019 году, на что получил отказ.

Председатель рабочей группы Владимир Терешков возложил часть вины за ситуацию на администрацию Нижнего Тагила. «Я там первый раз был в 2004 году, когда главой был Диденко. С тех пор Тагил строил жилые районы, мосты, почему город не вкладывает в этот объект? Если бы город хотя бы пару лет давал по 300 млн рублей, сейчас разговор был бы совсем другим», – подчеркнул он. «Пока мы не подрались, предлагаю считать, что это Погудин виноват – запроектировал такую дорогую больницу», – «пошутил» депутат Владимир Никитин.

Подчеркнем, больницу не могут построить уже почти 20 лет. Перед каждыми выборами она становится предметом для самопиара кандидатов. Например, в 2016 году кандидат в депутаты Госдумы Александр Петров обещал добиться выделения федеральных средств на этот объект. Выборы он выиграл, однако московских денег не появилось. Летом 2017 года кандидат в губернаторы Евгений Куйвашев сообщил, что проблема долгостроя будет доведена до президента Владимира Путина, и опять же есть основания рассчитывать на федеральные средства. Результат оказался аналогичным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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