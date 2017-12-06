FIFA оставит России ЧМ-2018, несмотря на скандальное решение МОК

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете сборной РФ участвовать в следующей Олимпиаде не повлияет на подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Такое заявление сделали в Международной федерации футбола (FIFA).

«FIFA решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане приняла к сведению. Но это решение не влияет на подготовку к ЧМ-2018, работа над тем, чтобы турнир стал лучшим, продолжается», – сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-центре FIFA. В организации также добавляют, что пока не намерены отстранять футболистов от участия в соревнованиях только на основании подозрений в приеме допинга.

5 декабря МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, предложив «чистым» спортсменам выступить под нейтральным флагом. Одновременно было приостановлено членство в МОК президента ОКР Александра Жукова. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных, фигурировавшие в докладе независимой комиссии WADA о махинациях с допинг-пробами в России, пожизненно отстранены от посещения Олимпийских Игр. Кроме того, решением МОК Олимпийский комитет РФ должен перечислить 15 млн долларов для возмещения расходов на проведение расследования комиссий МОК.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что МОК делает «подкоп» под чемпионат мира по футболу 2018 года. Записью в Twitter политик прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего Международную федерацию футбола (FIFA) обратиться к комиссии Самуэля Шмида по вопросу расследования применения допинга в футболе, пишет RT.

Напомним, матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

1 декабря в Москве по итогам жеребьевки определились участники ЧМ-2018:.

Группа А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В – Португалия, Марокко, Испания, Иран

Группа С – Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Сборная России 14 июня 2018 года проведет первую игру в Санкт-Петербурге против Саудовской Аравии. Этот поединок станет матчем открытия турнира. 19 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет второй поединок нашей национальной команды – против Египта. Третья и решающая игра группового турнира россиян пройдет 25 июня 2018 года в Самаре – против Уругвая. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов нашей команды по итогам выступлений в группе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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