Коммунальщики отправляли канализационные стоки в приток реки Тагил (ФОТО)

Компанию ООО «Пандора», которая занимается водоснабжением села Николо-Павловское Пригородного района, уличили в загрязнении двух рек. Из разрушенного канализационного колодца в селе вытекают стоки, и вся эта дурно пахнущая масса по рву вдоль поселка Отрадного течет на заболоченный участок и попадает в водоем. А из разрушенного очистного сооружения стоки попадают в реку Шайтанка.

Прокуратура и Минприроды Свердловской области вышли с проверкой на объекты ООО «Пандора» после жалоб местных жителей. Оказалось, что на северо-западе с. Николо-Павловское по ул. Юбилейной из разрушенного канализационного колодца выходят на поверхность канализационные стоки, далее нечистоты свободно стекают через Отрадный в болото и затем в ручей, который впадает в реку Тагил. Шайтанка загрязняется из-за проблемных очистных сооружений – одно здание разрушено, второе находится в аварийном состоянии. В итоге канализационные стоки не очищаются, выходят на поверхность и попадают в реку. По итогам замеров стало ясно, что содержание загрязняющих веществ в водоемах значительно превышает допустимую концентрацию.

«Кроме того, установлено, что в нарушение требований закона ООО «Пандора» осуществляет самовольное пользование водным объектом, то есть без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью. У общества также отсутствует разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, разработанные и утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты», – добавили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Экологический контроль компания также не ведет.

В итоге прокуратура отправила в суд исковое заявление, где потребовала перестать сбрасывать в воду неочищенные стоки, разобраться с работой очистных сооружений, провести их капремонт, разработать и утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в приток реки Тагил реку Шайтанка, оформить надлежащим образом документы на пользование водными объектами разработать и утвердить программу производственного экологического контроля. Исковое заявление находится на рассмотрении.

В отношении директора ООО «Пандора» возбуждены административные дела по о ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства», ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение», ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты».

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Пригородный район, служба информации

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