Срок сдачи Центрального стадиона перенесли на 2018 год. Объявлена окончательная стоимость реконструкции арены

Правительство РФ выпустило постановление, в соответствии с которым срок сдачи в эксплуатацию Центрального стадиона (во время ЧМ-2018 будет называться «Екатеринбург-Арена») перенесен с 2017 на 2018 год. Об этом говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучена также окончательная сметная стоимость реконструкции спортивной арены уральской столицы – 13 млрд 106 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели максимально выделят 12,3 миллиарда рублей, причем в 2018 году на работы будет выделен 241 миллион рублей. К слову, как ранее отмечал президент ФК «Урал», демонтаж временных сборно-разборных конструкций на Центральном стадионе обойдется еще примерно в 1 млрд рублей.

На прошлой неделе генподрядчик реконструкции стадиона «Синара-девелопмент» сообщил об окончании основных строительных работ. Сейчас на арене ведется установка и отладка систем, отвечающих за визуальные эффекты на фасаде ЦС и безопасность. Также завершается отделка подтрибунных помещений.

Ранее сообщалось, что реконструкция ЦС полностью завершится в конце 2017 года. В марте – апреле 2018 года на арене должны пройти выставочные, пробные матчи. Это будут игры «Урала».

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства.

Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А – сборные Египта и Уругвая. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, в этот день в уральской столице сразятся команды Франции и Перу. Третий матч запланирован на 25 июня, когда сыграют Япония и Сенегал. Четвертая игра пройдет – 27 июня – Мексика поборется со Швецией.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, оставив только исторические стены. В их пределах возведен комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» облицован металлическими панелями, над стадионом появился навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций.

Реконструкция ЦС постоянно сопровождалась скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завышенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. Кроме того, организация Human Right Watch заявила о нарушениях прав человека на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По информации некоммерческой правозащитной структуры из США, на стройке зафиксированы случаи невыплаты зарплаты, факты работы в опасных условиях и жестокого отношения.

При этом екатеринбургская арена при этом возглавила рейтинг странных стадионов по версии зарубежных СМИ – именно по причине вынесенных сборно-разборных трибун.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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