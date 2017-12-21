Снежколеп и машинки. Названы самые популярные подарки для детей на Новый год

Российские ретейлеры раскрыли информацию о самых популярных детских подарках к Новому году. По их словам, в этом году родители готовы потратить на сюрприз для ребёнка больше денег, чем в прошлом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала зимы хитом продаж стали снежколепы и инерционные машинки. Взрослых не останавливает то, что они существенно подорожали: игрушечные автомобили – на 33%, а пластиковые устройства для лепки снежков – на 14%. Это следует из предоставленных «Известиям» данных оператора Сбербанка «Платформа ОФД» от онлайн-касс российских магазинов.

Из сладостей родители предпочитают стограммовые наборы конфет в праздничной упаковке. Средний чек – 110 рублей, это на 5% больше, чем в прошлом году. Также пользуются популярностью шоколадные сладости в фольге в виде Деда Мороза весом до 50 граммов и средней ценой в 65 рублей – она за год не изменилась.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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