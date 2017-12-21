Минстрой утвердил новый квартал на месте цыганского поселка

Проект застройки на месте цыганского поселка в Екатеринбурге утвержден. В областном Минстрое опубликовали приказ со схемой планировки территории. Помимо домов для 6000 человек, должны появится школа и садик.

Речь идет о застройке в квартале улиц в границах улиц Амундсена – Московской – Расковой. Минстрой утвердил проект планировки и проект межевания этой территории: в положении о характеристиках развития участка говорится, что планируется построить 180 тыс. кв. м жилья на 6000 человек, дома будут высотой от 20 до 32 этажей, появятся два подземных паркинга более чем на 600 машин, дошкольные образовательные учреждения и школа на 1100 учащихся. При этом детские учреждения будут строить на последнем, четвертом этапе.

Месяц назад в Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту застройки. Местные жители в целом проект одобрили, но некоторые вопросы у них остались. Так, обитатели поселка решили подсчитать, сколько им заплатят за их дома. Корреспонденту РИА «Новый День» один из местных жителей с недовольством рассказал, что этот вопрос застройщик с ними еще не обсуждал. Причем, судя по всему, некоторые старожилы ждут не только денег за свои дома, но и почему-то выделения им новой жилплощади.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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