Уголовное дело подрядчиков Водоканала о свалке фекалий у поселка Монетного передано в суд

Уголовное дело о свалке кека на 37 км Режевского тракта дошло до суда. Обвиняемыми станут руководители предприятий – подрядчиков екатеринбургского Водоканала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня журналистам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. По его словам, установлен факт грубейших нарушений законодательства двумя предприятиями, которые вывозили отходы с Южной аэрационной станции Екатеринбурга.

Вчера зампрокурора области подписал обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 247 УК РФ «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». Дело направлено в Березовский городской суд.

Напомним, свалка фекалий, незаконно организованная подрядчиками екатеринбургского Водоканала неподалеку от поселка Монетный, была обнаружена почти два года назад. В лесу рядом с населенными пунктами и садовыми товариществами выгрузили 4000 тонн кека, образующегося при обработке сточных вод, вывезенного с очистных сооружений Екатеринбурга. Свалку устроило предприятие НПТД «Чистый город», которое по договору с екатеринбургским МУП «Водоканал» должно было вывезти отходы с Южной аэрационной станции Екатеринбурга на специальный оборудованный для этого полигон.

Работа по ликвидации свалки началась только после того как к проблеме привлекли внимание президента Владимира Путина – о проблеме ему рассказал березовский журналист Сергей Стуков на медиафоруме ОНФ.

Березовский, Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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