Метро останется мечтой: в бюджете Екатеринбурга не заложено средств на проектирование второй ветки

Профильные комиссии городской думы Екатеринбурга не внесли ни одной правки в проект бюджета на 2018 год. Финансовый документ будет представлен во втором чтении в думе без изменений, передает корреспондент РИА «Новый День».

В частности, депутаты не смогли добиться от мэрии включения в бюджет строки расходов на проектирование второй ветки метрополитена. Такая просьба была адресована главе администрации Александру Якобу в письменном обращении, под которым подписались 19 избранников. Сегодня на заседании бюджетной комиссии начальник финансового департамента Анна Турунцева сообщила, что программа развития Екатеринбургского метрополитена в проекте бюджета-2018 отсутствует. Вице-мэр Андрей Корюков добавил, что в январе начнется обсуждение транспортной схемы планировочного района «Экспо» в Верх-Исетском районе, и чиновникам предстоит решить, какой транспорт будет более эффективным – метрополитен или линия скоростного трамвая. Но какие-либо конкретные действия будут предприниматься только после ноября 2018 года, когда станет известно, получит ли Екатеринбург всемирную выставку.

Проект по обновлению парка метрополитена также «завис» на стадии обсуждения. В мэрии признают, что вагоны метро были приобретены в 90-е годы и сейчас находятся в изношенном состоянии. Программа обновления составов ЕМУП будет направлена в областное правительство в надежде на инвестиции, сообщила Анна Турунцева.

Таким образом, единственным вложением муниципального бюджета в метро останется покрытие расходов на реконструкцию подземного перехода станции «Геологическая». На эти цели будет потрачено 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

В Свердловском арбитраже рассмотрят иск на 8 млрд рублей – к Enel Investment Holding B.V. / Сиквел «Джуманджи», новые «Елки» и кино про интернет-знакомства – премьеры недели (ВИДЕО). / Уголовное дело подрядчиков Водоканала о свалке фекалий у поселка Монетного передано в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»