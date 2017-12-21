«Все равно придется», – свердловчан уговаривают оплатить «незаметную революцию»

Жителям Свердловской области в скором времени придется снова раскошелиться. Исключение составят разве что граждане без определенного места жительства. Владельцам жилья – и в многоквартирных домах, и в частном секторе надо будет оплачивать «революцию, которая идет незаметно». Так окрестил реформу законодательства по обращению с твердыми коммунальными отходами замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. По его словам, в настоящее время тарифы на вывоз и хранение мусора в регионе сильно разнятся в зависимости от муниципалитета. «Разброс от 30 до 250 рублей за кубометр мусора. А что такое 30 рублей? Это когда довезли до ближайшей канавы и там вывалили», – пояснил он.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», как свердловские власти будут решать проблему неплатежей жителей частного сектора за обращение с ТКО, г-н Кислицын подтвердил, что с этим придется бороться. «Когда я был главой, мы проводили эксперименты [пытаясь принудить «мусорообразователей», живущих в частных домах, платить за вывоз мусора]. Оказалось, что сознательности нет. Только 20% готовы платить, – сказал он. И добавил – Но сейчас появляется инструмент [воздействия на неплательщиков], штрафы будут достаточно серьезные. Кто не определился, платить или нет, надо бы осмотреться. В силу публичности договора всем будут выставляться счета. И будет бессмысленно таскать мусор куда-нибудь в лесок – ну, не будешь платить, через год придет исполнительный лист, все равно придется».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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