Широкореченский полигон превратят в холм с деревьями к 2021 году

Власти Екатеринбурга подтвердили решение по поводу Широкореченского мусорного полигона, принятое ранее – он будет рекультивирован. Как рассказал глава комитета по экологии администрации города Егор Свалов, проект прошел государственную экологическую экспертизу, мэрия предварительно договорилась о софинансировании с министерством энергетики и ЖКХ региона. По его словам, на то, чтобы решить проблему, потребуется около 500 млн рублей. «Это кажется, что сумма большая, но на самом деле это средняя цена по стране. В 2019 году будем заявляться на госпрограмму. Полагаю, не менее двух лет уйдет на все, так что к 2021 году [будет решен вопрос]», – сказал он.

Г-н Свалов напомнил, что мусор с полигона не будут перевозить с места на место – это слишком дорого, около 3-4 млрд рублей. Поэтому его отсыплют песком, глиной и плодородным слоем, а сверху высадят кустарники, деревья и другие зеленые насаждения.

Также он напомнил о проекте по добыче метана из фильтрата, который образовался за годы гниения мусора на полигоне. По словам Егора Свалова, он встречался с представителями фирмы Vireo Energy, которая и займется добычей газа, накануне. «Документы отданы в РЭК, в январе-феврале они получат бумаги, утверждающие право работы по тарифам, потом сделают заявку в фирму, изготавливаущую двигатели, которые будут переводить газ в электроэнергию. Так что теоретически через полгода мы можем разрезать ленточку», – сообщил он.

Ранее в интервью РИА «Новый День» Егор Свалов рассказывал, что Широкореченский полигон «почти» закрыт, так как принимает отходы только для сортировки. «Он занимается размещением только «хвостов» – это то, что остается после сортировки», – говорил он, отмечая, что власти планируют полное закрытие полигона на Широкой речке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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