Полтонны санкционных яблок, груш и лука-порея раздавили бульдозером под Екатеринбургом

На двух овощных базах Екатеринбурга опять нашли санкционные товары. Накануне сотрудники Росеельхознадзора совместно с ФСБ проводили рейд и обнаружили на складах 555 килограммов продуктов неустановленного происхождения. В частности, подозрительными оказались партии свежих яблок в количестве 348 кг, 95 кг свежих груш и 53 кг лука-порея.

«На упаковочной таре отсутствовала маркировка. Документы, подтверждающие происхождение продукции не были предоставлены», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Запрещенные к ввозу продукты изъяли из оборота и уничтожили на полигоне бытовых отходов – то есть раздавили бульдозером и смешали с землей.

С начала года в Свердловской области было уничтожено более 60 тонн санкционки. Почти половина приходится на яблоки, которые завозят из стран Евросоюза. Также в регионе находили запрещенные груши, томаты, клубнику, салаты, перец.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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