Не Шемуром единым: ивдельцы жалуются на ядовитые отвалы еще одного рудника УГМК

Жители Ивделя жалуются на еще один рудник, который разрабатывает УГМК и который также, по мнению местных активистов, отравляет окружающую среду. Речь идет о карьере Тарньер, который уже не разрабатывают. По данным агентства, это первое месторождение в группе северных медноцинковых, которым занимался «Святогор» (входит в структуру УГМК-холдинга). Шемурское и Ново-Шемурское начали разрабатывать уже позже. Разработка Тарньера завершена, но отвалы никуда не делись. И, хотя они находятся в т.н. сухой консервации, ивдельцы переживают, что загрязнения от них велики.

«Сейчас весь упор сделали на Шемур, но есть еще Тарньер. Рядом с отвалами этого карьера находится болото – тоже Тарньер называется. И в него-то стекают подотвальные стоки. Оно уже насытилось, и все, что копится в нем, стекает в ручей Мундыр, который питает реку Ивдель. По показаниям свидетелей, ручей очень грязный, просто страшный. Хотя раньше – я это прекрасно помню – он был чистым. Ну, и лес вокруг Мундыра стал понемногу погибать. Я нашел программу по мониторингу лесных насаждений, которая позволяет отследить состояние за разные годы. Мы сейчас как раз анализируем данные. Но однозначно – надо добиваться того, чтобы к Тарньеру тоже относились как к источнику загрязнений, потому что отвалы есть, и они представляют собой определенную опасность», – рассказал РИА «Новый День» житель Ивделя Дмитрий Плодущев.

Интересно, что, по его словам, местное население никак не проинформировали о программе природоохранных мероприятий, которую разработали власти Ивделя совместно со «Святогором». Напомним, накануне в прокуратуре Свердловской области говорили о том, что всех заинтересованных обязательно введут в курс дела. «Местное население извещают о мероприятиях. Это тоже протокольное решение», – говорила вчера старший помощник природоохранного прокурора Свердловской области Оксана Ситникова.

Но жители настаивают – о программе им ничего неизвестно, кроме самого факта ее существования. «Мы не знаем, что в нее входит. Поэтому говорить о ней сложно. Может, позже нам предоставят какие-то данные. Хотелось бы верить, что будет информационная кампания, но как будет на самом деле – никто не знает», – пояснил Плодущев.

Екатеринбург, служба информации

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