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Среда, 27 декабря 2017, 13:11 мск

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Свердловский избирком потратит 375 миллионов рублей на президентские выборы

Свердловский избирком утвердил сметы расходов на организацию выборов президента России на территории региона.

Как следует из документов областной комиссии, ЦИК РФ выделил Свердловской области 375,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег, 349 миллионов, будет направлена нижестоящим территориальным комиссиям. Областному избиркому останется 25,6 миллионов рублей – в основном, это оплата труда сотрудников комиссии, а также затраты на транспорт, канцелярию и новое оборудование. Согласно смете для территориальных комиссий, на печатную рекламу выборов в Свердловской области будет потрачено чуть более 4,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, общая стоимость президентской кампании составит более 17 миллиардов рублей. Выборы главы государства станут самыми дорогими в нынешнем столетии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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