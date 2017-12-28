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Четверг, 28 декабря 2017, 16:15 мск

Екатеринбург

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УФАС возбудило дело против екатеринбургской кофейни за троллинг Burger King

Фото из группы кофейни «Люблю кофе» «ВКонтакте»

Антимонопольная служба поставила точку в рекламной войне между заведением Burger King и кофейней «Люблю кофе» в Екатеринбурге.

История началась в октябре этого года, когда сеть фастфуда разместила на фасаде рекламу «Кофе за 39 рублей». Кофейня, которая располагается по соседству, в ответ повесила на окне плакат с изображением стаканчика кофе и надписью «Зато у нас вкусный». В компании Burger King заявили, что из-за действий конкурентов потеряли часть клиентов и понесли существенные убытки в размере 10 миллионов рублей. Оператор сети ООО «Бургер Рус» обратился с жалобой в свердловское управление ФАС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по обращению было возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Антимонопольщики пришли к выводу, что макет кофейни «Люблю кофе» был необоснованным, содержал некорректные сравнения и порочил деловую репутацию предприятия быстрого питания.

За нарушения закона ответственность возлагается на рекламодателя. Как установила ФАС, предполагаемым рекламодателем является ООО «Регион-развитие».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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