Екатеринбургу обещают +28 градусов уже на следующей неделе

В Екатеринбург может прийти долгожданное летнее тепло. Об этом свидетельствуют прогнозы Росгидрометцентра. Нынешние выходные будут прохладными – в субботу днем будет не жарче +10 градусов, а в воскресенье столбики термометров поднимутся только до +13. С начала новой недели начнет теплеть. В понедельник, 4 июня, ожидается +4 градуса ночью и +16 градусов днем.

Во вторник воздух прогреется до настоящих летних показателей – днем будет +23 градуса, а в среду потеплеет еще сильнее, будет +28 градусов. Чуть прохладнее – около +25 градусов – ожидается в четверг. Ночами столбики термометров будут опускаться до +15.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.06.18

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