«Некоторых корвалолом отпаивали»: выпускники рассказали о внезапной смене задачи из ЕГЭ по математике

Родители выпускников, которые накануне писали ЕГЭ по математике, встревожены. Вчера школьники сдавали «профильный» предмет – то есть усложненную версию экзамена для тех, кто поступает в вузы с технической направленностью, где нужно знание алгебры и геометрии.

Экзаменационные задания состояли из двух частей. Первая – тестовая, как правило, на нее детей «натаскивают». Максимальное количество баллов, которое можно получить за нее, – 60. Но это недостаточно для поступления в технический вуз. Добрать необходимое количество баллов можно за счет заданий из второй части, куда более сложных. Каждая из задач второго раздела позволяет выявить, насколько хорошо выпускники усвоили тот или иной раздел в математике. Решив даже одну, можно рассчитывать на хорошую итоговую оценку. И на одной из них – под № 17 – погорели многие школьники. Предполагалось, что под этим номером будет задача экономической направленности, но вместо этого профиль поменялся.

«Вместо нее включили совершенно незнакомую, которую дети даже не решали. А ведь именно к ней многие и готовились, рассчитывая за нее получить хороший балл. У детей был стресс, многие были на грани истерики после экзамена, некоторых даже корвалолом отпаивали», – рассказала «Новому Дню» мама екатеринбургского школьника Ольга.

О том же говорили и родители из других школ. Прошла даже информация, что преподаватель математики одного из учебных заведений подал заявление об увольнении после такого.

«Дочь говорит, что задача была необычная, на тему прогрессии. Сказала, что никогда с такой не сталкивалась и что у них ее никто не решил, хотя ребенок занимался с опытным математиком. Тему они, конечно, проходили, но не на таком сложно уровне», – пояснил нашему агентству отец выпускницы Павел.

Приводим целиком условия этой задачи: «15 января планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 21 месяц. Условия его возврата таковы: 1 числа каждого месяца долг увеличивается на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца; со 2 по 14 число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга; на 15 число каждого с 1 по 20 месяц долг должен уменьшаться на 40 тысяч рублей; за 21 месяц долг должен быть пашен полностью. Сколько тысяч рублей составляет долг на 15 число 20-го месяца, если банку его было выплачено 1820 тысяч рублей?»

Решение задачи выложено на многих каналах на ютубе. В комментариях выпускники также пишут, что «завалились» на ее решении. Родители считают, что произошла какая-то ошибка, и менять профиль задачи организаторы экзамена не имели права.

Тем не менее, в Рособрнадзоре ранее заявляли, что ЕГЭ во всех регионах России прошел без «существенных сбоев и нарушений». Свои результаты дети, писавшие профильную математику, узнают не позднее 18 июня.

Екатеринбург, служба информации

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