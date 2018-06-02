Берегитесь, девушки! На Урале стало в два раза больше изнасилований

На Урале в два раза активнее стали насильники. Особенно – в Свердловской области. Об этом на оперативном совещании сегодня сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

«На 50,5% увеличилось число изнасилований и покушений на изнасилование (164 преступления, 2017 год – 109). Наибольший рост числа изнасилований и покушений на изнасилование отмечен в Свердловской области (с 50 до 104)», – цитирует его пресс-служба ведомства.

При этом, по словам Бастрыкина, в УрФО стало меньше убийств, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Раскрываемость в округе остается на уровне среднероссийских показателей: убийц находят в 95,3% случаев, насильников – в 96,3%.

Екатеринбург, служба информации

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