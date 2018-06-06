Главный нарколог области и главврач скорой улучшили свои результаты на праймериз ЕР

Оргкомитет екатеринбургских праймериз «Единой России» подвел окончательные итоги голосования, которое состоялось 3 июня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, по сравнению с данными, озвученными в минувший понедельник, в списке кандидатов, занявших первые места по округам, изменений нет. А вот результаты по второму месту изменились в трех округах.

В Верх-Исетской территориальной группе № 2 главный нарколог Свердловской области Олег Забродин потеснил главврача МУ ЦГБ № 2 Константина Савинова, в Верх-Исетской группе № 3 – сердечно-сосудистый хирург ОКБ № 1 Андрей Шерстобитов обошел активистку ОНФ и диспетчера областного центра мониторинга ЧС Анастасию Немец. В Чкаловской тергруппе № 17 второе место занял главный врач городской станции скорой помощи Игорь Пушкарев, обойдя Светлану Палкину. Председатель оргкомитета Виктор Шептий подчеркнул, что это окончательные результаты, которые «ревизии не подлежат». В оргкомитете также сообщили, что на двух счетных участках, где были зафиксированы попытки подкупа избирателей, оргкомитет отменил результаты – на счетном участке №43 в территориальной группе №7 (Кировский район) и на счетном участке №90 в территориальной группе №15 (Орджоникидзевский район). «Отмена результатов не привела к изменению позиций в итоговом рейтинге кандидатов», – добавили в партии.

Напомним, по оценкам политологов, острая внутрипартийная борьба вылилась в массовое применение грязных технологий на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Опрошенные РИА «Новый День» политологи по-разному оценили репутационный ущерб для партии и собственно власти, но сошлись во мнении, что на сентябрьских выборах в городскую думу стоит ожидать не менее жесткой конкуренции, и вероятно, также не ограниченной этическими рамками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

«Мы не можем и не должны работать до 60 лет», – спасатели из Тагила пожаловались Путину на бесправие. / Прокуратура добилась отставки депутата гордумы Асбеста за сокрытие сведений об имуществе жены. / УГМК открыла производство, которое определит развитие компании (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»