В Нижнем Тагиле мужчине пробило голову карнизом во время бури

В Нижнем Тагиле сильный ветер сорвал с дома карниз с кусками штукатурки, конструкции упали на 18-летнего парня. У него разбита голова.

ЧП случилось накануне около шести часов вечера у дома № 80 по улице Газетной. «У дома шла девушка, а рядом ещё двое молодых людей. В этот момент из-за порыва ветра от козырька пятиэтажки отвалился кусок карниза с кусками штукатурки. Девушку не задело, а досталось одному из парней. У него началось сильное артериальное кровотечение, он потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь и бросились в соседний магазин за полотенцем и тряпками, чтобы остановить кровь», – передает комментарий очевидца ИА "Все новости".

Скорая увезла пострадавшего в больницу. Известно, что дом, откуда улетел карниз, обслуживает УК ООО «Управление». В МВД ведут проверку случившегося.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 06.06.18

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