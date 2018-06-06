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Среда, 6 июня 2018, 11:13 мск

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Екатеринбург украсили к ЧМ-2018 (ФОТО)

Улицы Екатеринбурга украшают к Чемпионату мира по футболу – 2018.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», в основном, это касается центральных маршрутов – улиц 8 Марта, Радищева, Малышева, проспекта Ленина, и так далее, а также территории около «Екатеринбург Арены».

На столбах появились вывески с изображением символа российского чемпионата – Забиваки, а также с приветственными надписями на разных языках мира. К сожалению, вандалы уже успели пройтись по украшенным улицам с баллончиками, и некоторые плакаты оказались испорченными.

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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