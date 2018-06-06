ФАС не хочет идти на поводу у недовольных граждан – их жалобы на госзакупки понизили в статусе

Жалобы общественников и юристов, оспаривающих процедуры госзакупок в антимонопольной службе, теперь будут рассматриваться как обычные обращения граждан. Такое нововведение в ФЗ №44 действует с начала этого года, и как считают в ФАС, оно позволяет не допускать срыва конкурсных процедур.

«К сожалению, мы констатируем по всей России рост обращений физических лиц, заведомо незаинтересованных в участии той или иной процедуры. Чего хочет добиться гражданин, указывая на нарушения, не ясно. Но зачастую это превращается в заваливание жалобами заказчика, и, по сути, блокирует его закупочную процедуру. Мы не можем такого допустить. Потому что тогда остановится развитие, не будет строек, ремонта дорог, закупок лекарств. В этом вопросе ведомство занимает позицию по защите интересов участников процедуры, которые могут быть нарушены заказчиком. А идти на поводу у недовольных граждан или организаций – не совсем правильный подход. Если будет указано на реальное нарушение, то ФАС не оставит это без внимания и привлечет к административной ответственности виновных. Но выдавать предписание и останавливать закупочную процедуру не будем», – сообщил сегодня на пресс-конференции замначальника отдела контроля УФАС Свердловской области Глеб Старков.

Любопытно, что больше всего обращений на нарушения в сфере закупок регистрируется в дорожном строительстве. По словам спикера, каждая закупочная процедура собирает порядка 5-6 жалоб, но не все они являются обоснованными.

Аналогичная ситуация складывается в других регионах России. «К сожалению, такой метод как «жалобы ради жалоб» применяется некоторыми лицами по всей стране. Общаясь с коллегами из других территориальных управлений, мы часто называем одни и те же фамилии. Или есть организация, которая умудряется подавать по сто обращений в день в разные регионы», – отметил Глеб Старков. Однако называть эту организацию и профессиональных жалобщиков он отказался, заявив, что «это будет не совсем этично с его стороны». Он также добавил, что доля таких жалоб в Свердловской области достигает 25%, но по России этот показатель доходит до 50%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

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