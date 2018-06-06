Прокуратура Екатеринбурга перекрасила негра в белый цвет ради рекламы

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района вывесила креативные плакаты, которые направлены против наркотиков. Представители надзорного ведомства проявили фантазию – и использовали для социальной рекламы популярный мем, также известный как Drake meme или «Тимати мем». Правда, главного героя прокурорские креативщики перекрасили – вместо канадского темнокожего рэпера на картинке изображен белокожий мужчина.

Как напоминает «Новый День», Drake meme появился в октябре 2015 года, когда канадский рэпер Drake выпустил клип на песню Hotline Bling. В ролике он довольно странно двигался, что и привлекло пользователей интернета, которые быстро превратили скриншоты из видео в мем. Русскоязычные юзеры также подшучивали в соцсетях, что «Дрейк танцует как Тимати, который думает, что танцует, как чеченец» – отсюда и второе название мема.

Екатеринбург, служба информации

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