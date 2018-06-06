Стройки, еда, лекарства – три главных сферы для махинаций в госзакупках

Строительство, организация питания и рынок лекарств остаются лидерами по числу нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Чаще всего организации-заказчики ведут непрозрачный отбор участников конкурса или допускают огромное количество ошибок в документации.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела контроля закупок УФАС Свердловской области Глеб Старков, с начала этого года ведомство выдало 158 предписаний нарушителей, что примерно на 40% ниже показателей периода прошлого года. При этом количество выписанных штрафов заметно возросло. К административной ответственности были привлечены 374 должностных лица, а общая сумма санкций составила 6,8 миллиона рублей.

Одной из актуальных проблем в регионе стали неплатежи заказчиков по контрактам. С этого года в КОАП РФ действует статья, предусматривающая штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В УФАС активно используют новацию – за пять месяцев было возбуждено более 30 дел.

По словам спикера, антимонопольная служба часто сталкивается с нарушениями в контрактной системе закупок в строительстве и на рынке лекарственных средств. Вторая проблемная область контроля – конкурсы на организацию питания в социальных учреждениях. «Эта процедура часто непрозрачна для участников. В конкурсе есть не только критерий цены, но и критерий опыта, квалификации участников. Заказчики очень часто устанавливают квалификацию, которая интересна им самим. Например, был случай, когда организатор закупки в условие конкурса, за которое можно было набрать максимальный балл, поставил наличие грамот и благодарственных писем от конкретного заказчика. То есть, получается ситуация: мы с вами сотрудничали в прошлом году, вот вам благодарственное письмо. И оно окажется лучше, чем грамота, к примеру, от соседней школы. В этом случае заказчик получил предписание УФАС», – сообщил Старков, но отметил, что количество жалоб в данной сфере уменьшилось.

По мнению представителя ведомства, повысить прозрачность процедур госзакупок поможет переход на электронные торги. «Подача заявок в бумажном виде становится архаичной. На электронной площадке общение между заказчиком и участниками торгов минимизируется, что обеспечит реальную конкуренцию. Сразу исключаются истории, когда заказчик получал закрытые конверты с заявками, аккуратно вскрывал их, а потом подсказывал желаемому подрядчику, насколько надо снизить цену, чтобы выиграть», – отметил замруководителя УФАС.

Добавим, что с 2019 года электронная процедура закупок станет обязательной для всех организаций и бизнеса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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