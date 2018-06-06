Пересчет пассажиров и светофоры против автомобилистов: как в Екатеринбурге делают «умный» транспорт (ФОТО)

Общественный транспорт в Екатеринбурге оснастят датчиками, которые будут считать пассажиров, а мобильное приложение будет показывать точное время прибытия всех видов транспорта. Среди других планов администрации города – установить на остановках электронные табло. Все, как в европейских городах, – с поправками, конечно, на состояние автобусов и географию. Такая новинка для города однозначно появится близ Центрального стадиона.

О том, как в Екатеринбурге будет работать автоматическая система управления перевозками, сегодня рассказали специалисты Центра организации движения. Сейчас в городе насчитывается 131 маршрут общественного транспорта протяженностью более 4 тысяч километров. Чтобы сориентироваться на остановках, нужно быть «опытным пользователем»: на остановках есть таблички с указанием номеров подъезжающего транспорта и не более. Движение трамваев можно отследить по приложению – впрочем, в ЦОДе сегодня признались, что приложение сбоит из-за старенького и ненадежного оборудования. И только у Главпочтамта есть информационное табло с полной информацией о движении транспорта.

В ближайшее время такие же табло разместят еще на 20 остановках, все – вокруг Центрального стадиона. Ставить их начнут в ближайшую субботу. Когда во всем городе заработает система, привычная для европейских городов, неясно – в ЦОДе обещают, что это будет, но даже примерных сроков не называют.

В салонах транспорта установят табло, которые будут показывать текущую и следующие остановки, – это нововведение уже есть в двух трамваях и появится в 16 автобусах, часть из которых шаттлы, курсирующие от стадиона до аэропорта. Зачем это нужно в них – загадка. Кроме того, кабины водителей оборудуют приспособлениями, показывающими водителю расстояния до предыдущего и следующего автобуса. Чтобы два одинаковых маршрута не ехали с периодом в одну минуту, водители смогут замедлять свое движение (и, видимо, всех полос заодно). В ЦОДе по «умной» системе смогут регулировать пассажиропотоки – в автобусах и трамваях поставят датчики, которые пересчитывают пассажиров.

Еще один элемент этой системы – отслеживание ситуации в городе по камерам и перенастройка светофоров в зависимости от загруженности дороги. Екатеринбургские организаторы движения не доверяют сервису «Яндекс.Пробки», считая его неточным, им больше нравятся свои камеры. Такая система уже работает и показывает в том числе сломавшиеся светофоры. Операторам по карте видно, где светофор неисправен и куда стоит оперативно отправить мастера. Например, сегодня нашелся только один неработающий светофор на весь город – к моменту съемки бригада ремонтников добиралась до него шестой час.

Как выглядит управление «умной» транспортной системой, смотрите на видео, которое появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

Стройки, еда, лекарства – три главных сферы для махинаций в госзакупках. / Прокуратура Екатеринбурга перекрасила негра в белый цвет ради рекламы. / Uber – все. Таксистам Екатеринбурга велели пересаживаться на «Яндекс». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»