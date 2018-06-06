В Екатеринбурге точно появится выделенка на Малышева: как это будет выглядеть

Этим летом в Екатеринбурге точно появится выделенная полоса на улице Малышева – та самая, которую устанавливали-убирали все прошлое лето. Автомобилистов в мэрии на этот раз решили избавить от необходимости поворачивать направо со второго ряда.

Новая схема выделенки на улице Малышева при движении в сторону ЖБИ будет схожа с той, что действует на улице Белинского. «Я думаю, в этом году мы ограничимся просто выделенной полосой, не будем заставлять людей поворачивать со второго ряда. Надо воспитывать людей, прежде чем вводить новое, надо водителей обучать, показывать, подсказывать. Только тогда мы обеспечим безопасность. Водители заранее будут перестраиваться, въезжать в разрыв и поворачивать», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» вице-мэр по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Евгений Архипов. Выделенку организуют этим летом, когда конкретно Архипов не раскрыл, отметив, что это будет «как только, так сразу, все по графику». Можно предположить, что схему движения изменят уже после окончания ЧМ-2018.

По его мнению, схема, которую горадминистрация первоначально запустила в прошлом году, была оптимальной и проблем не создавала: в мэрии посчитали пассажиропоток, спрогнозировали с помощью специальных программ. Но потом вмешались гаишники.

Напомним, выделенка на улице Малышева перессорила в прошлом году администрацию города, которая не скрывает, что во главу угла ставит общественный транспорт, и сотрудников ГИБДД, экс-начальник ведомства Юрий Демин был известен тем, что защищал и права автомобилистов. Последние и стали главными заложниками ситуации. Для начала на перекрестке Малышева и Гагарина поставили знаки, согласно которым общественный транспорт должен был ехать прямо с крайней правой полосы, автомобилисты, которым необходимо было повернуть направо. должны были это делать со второго ряда. В ГИБДД возмутились и отказались штрафовать за езду по выделенке на этом участке.

Начался хаос: часть машин ехала со второго ряда направо, часть по выделенке прямо. Затем суд обязал мэрию знаки убрать. Мэрия их убрала – и повесила над правым рядом «кирпич» – этот запрещающий знак на автобусы не распространяется. В конце концов выделенку убрали, а администрация города и ГИБДД договорились обсуждать нововведения при организации движения (по закону, напомним, уже несколько лет полицейские этим не занимаются, только чиновники).

А потом наступил новый летний сезон, но Юрий Демин уже лишился своего поста.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

Екатеринбуржцы просят Путина спасти березовую рощу в Академическом. / Пересчет пассажиров и светофоры против автомобилистов: как в Екатеринбурге делают «умный» транспорт (ФОТО). / Стройки, еда, лекарства – три главных сферы для махинаций в госзакупках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»