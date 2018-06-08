От колонии – к пионерии. История детских лагерей на Урале. Спецпроект НД – ФОТО, ВИДЕО

Лето, каникулы. Для нескольких поколений детей послеучебный отдых неразрывно связан с поездкой в лагерь. Когда-то – с галстуком и чемоданом, сейчас – с телефоном и рюкзаком. История детских лагерей – как они создавались, какие превращения пережили в течение ХХ века и какие традиции забрали с собой в ХХI век – читайте в нашем проекте.

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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