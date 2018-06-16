Иностранные болельщики проигнорировали официозные турплощадки в Екатеринбурге (ФОТО)

Установленные на Плотинке палатки Центра развития туризма Свердловской области оказались невостребованными во время чемпионата мира по футболу. Иностранцы, приехавшие в Екатеринбург на матч Египет – Уругвай, предпочитали веселиться в барах и парках. Например, бешеной популярностью пользовались заведения на улице Вайнера.

Екатеринбуржцы недоумевают, зачем власти тратили деньги на никому неинтересные официозные площадки. «После матча пришли на Плотинку, ожидая увидеть здесь болельщиков и разделить с ними радость. Никого не было. Как бы главная площадка города уныло пуляла фонтанами в абсолютной тишине. Сцена, обнесенная забором, пустовала. Центром футбольного Екатеринбурга уже несколько дней становится... рюмочная «Американка» (пустовавшая весь последний год). Народ не помещается и толпится подле. «Американка» на всех заглавных картинках СМИ, а не наша Плотинка.

Глупость? Очевидная. Преступная глупость уровня маразма», – написала в фейсбуке жительница города Надежда Абакумова.

Такие же впечатления сложились у других горожан. «На сцене играли «Красная скрипка», за ними фоном шел презентационный фильм о Свердловской области. Унылые дяди в костюмах жали друг другу руки, и Михалкова на каком-то заседании. Все, естественно, без звука. Выглядела как хроника из советских 70-х. Что там у нас в городе? Креативные агентства ролики снимают? Нет, не слышали. И да, народу было полторы калеки. А, еще в ростовых куклах забиваки и хозяйки медной горы ходили. Трэш», – добавляет Наталья Шахова.

Стоит отметить, что стихийные гуляния иностранцев по Екатеринбургу продолжаются по сей день, но местные власти не спешат менять тактику.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.06.18

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