«Такого допускать нельзя»: Якоба огорчили полупустые трибуны на матче Египет – Уругвай

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сделал заявление по поводу пустующих трибун на матче Египет – Уругвай, который состоялся в прошлую пятницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире программы «Открытая студия» сити-менеджер заявил, что, узнав о недовольстве болельщиков, городские власти немедленно направили обращение FIFA. «FIFA проводит расследование, почему это произошло, почему билеты не дошли до зрителя. Мы получили комментарий, что билетная продукция принадлежит партнерам и спонсорам FIFA. Но это не значит, что места должны пустовать и на следующих матчах. Они должны сделать выводы и впредь такого не допускать», – подчеркнул Якоб. За исключением этого неприятного момента, по мнению Якоба, матч удался.

Напомним, что на игре Египет – Уругвай присутствовало 27 015 болельщиков. Официальная вместимость «Екатеринбург Арены» на время проведения чемпионата мира – 33 тысячи человек. Позже ФИФА сделала заявление, что ситуация была связана «с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп». «Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было, и, как уже сообщалось, на матч в общей сложности было распределено 32 278 билетов», – приводит заявление пресс-службы ФИФА издание «Чемпионат.ком».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.06.18

На Плотинке меняют плитку, положенную месяц назад (ФОТО). / 19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге решается вопрос о проведении митингов против пенсионной реформы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»