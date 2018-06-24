Восьмилетнего мальчика из Нижнего Тагила погубила Баба Яга из Ленинградской области

Жуткий случай произошел накануне в туристической деревне Верхние Мандроги в Ленинградской области.

Восьмилетний школьник, приехавший из Нижнего Тагила на каникулы к родственникам, погиб при посещении аллеи «Лукоморье». Как сообщает местный информационный портал 47news.ru, мальчик забрался на деревянную скульптуру Бабы Яги и упал вместе с ней. Ему пытался помочь доктор с туристического теплохода, пришвартованного неподалеку на реке Свирь. Но, по словам очевидцев, травма была не совместима с жизнью. Один из свидетелей предположил, что голова мальчика попала на камень, лежавший на земле. Прибывшие из подпорожской районной больницы медики скорой констатировали смерть мальчика.

По данным издания, следственный комитет Ленинградской области начал доследственную проверку.

Нижний Тагил, Ленинградская область, служба информации

Нижний Тагил, Ленинградская область. Другие новости 23.06.18

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