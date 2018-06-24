Парнас со второй попытки пригласил горизбирком на процедуру выдвижения кандидатов в думу

Предвыборное собрание свердловского отделения Партии народной свободы (Парнас), намеченное изначально на сегодня, переносится на вторник, 26 июня.

Как сообщил в соцсети член федерального совета Парнаса Максим Верников, горизбирком Екатеринбурга принял уведомление, что собрание по выдвижению кандидатов от Парнаса на выборы в гордуму состоится 26 июня, в 19:00, в Гранд-Авеню отеле. Вчера Верников сообщил, что все было готово для проведения мероприятия 24 июня, но горизбирком не принял уведомление, так как до назначенного времени оставалось менее суток. «Оказывается, что хоть сдавать уведомление нужно за день до собрания – но это означает, что после сдачи и перед собранием должен пройти один полный день, и если мы сегодня сдаем на завтра, то комиссия может нас не зарегистрировать (читай: не зарегистрирует) на выборы», – посетовал Верников в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», на выборах в гордуму «Парнас» пойдет в неофициальной коалиции с «Яблоком» – поделят одномандатные округа и составят общие списки. «Яблоко» свою первую тройку уже определило. В нее вошли два действующих депутата, Константин Киселев и Дмитрий Головин, а также правозащитница Ирина Скачкова.

Екатеринбург, служба информации

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