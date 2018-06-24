По факту гибели маленького тагильчанина в Ленинградской области возбуждено уголовное дело (ФОТО)

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика из Нижнего Тагила в туристическом комплексе «Верхние Мандроги».

Как сообщили в СКР по Ленинградской области, дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. «Следствием будет дана принципиальная оценка деятельности руководству комплекса, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей на территории туристического комплекса», – заявили в СКР.

Напомним, вчера днем в туристическом комплексе «Верхние Мадроги» погиб 8-летний мальчик из Нижнего Тагила, который приехал в Ленинградскую область на каникулы. В парке он был с родственниками. По предварительным данным, мальчик залез на деревянную статую Бабы Яги, и упал вместе с ней. Ребенок скончался на месте происшествия.

Фото – пресс-служба СКР по Ленинградской области

Нижний Тагил, Ленинградская область, служба информации

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