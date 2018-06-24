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Воскресенье, 24 июня 2018, 20:00 мск

Новости Екатеринбург

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Такого не было никогда: в центре Екатеринбурга яблоку негде упасть от болельщиков (ФОТО)

Меньше двух часов осталось до начала матча Япония – Сенегал, который пройдет в Екатеринбурге в рамках чемпионата мира по футболу и сегодня центр города заполнен людьми – горожанами и гостями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», примерно с полудня в районе Исторического сквера, улицы Вайнера, Храма-на-Крови, набережной Исети гуляют любители футбола из самых разных стран. Центр города был заполнен, как в День города или на День Победы, благо впервые в этом году воскресенье выдалось действительно жарким, +24.

Как выяснилось, разъехались еще не все перуанцы и французы, приехали первые мексиканцы, есть гости и из других стран. Но особенно много болельщиков сегодняшних героев – Японии и Сенегала. У многих японцев на лице грим в виде государственного флага, некоторые с веерами, наиболее смелые – в кимоно. Сенегальцы – в футболках с гербами своей страны. Экскурсоводы, которые с утра показывали город болельщикам обеих команд, говорят, что они общались друг с другом очень дружелюбно, но уступать не собираются. «Братаются. От души пожелали друг другу 2:0. Настроение восторженное», – рассказала экскурсовод Екатерина.

Матч начнется в 20.00. Это будет третья из четырех игра чемпионата в Екатеринбурге. Последняя, Мексика – Швеция, назначена на среду, 27 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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