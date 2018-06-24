Сенегал и Япония сыграли вничью в Екатеринбурге (добавлено ВИДЕО)

Матч Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге между сборными Японии и Сенегала завершился результативной ничьей – 2:2. Счёт открыл на 11-й минуте капитан «Львов Теранги» Садьо Мане.

Матч Япония – Сенегал

Но ещё до конца первого тайма Такаши Инуи забил гол и восстановил равенство на табло. На 71-й минуте Мусса Ваге вновь вывел Сенегал вперёд. Япония ответила годом на 78-й минуте, отличился Кейсуке Хонда, вышедший на замену во втором тайме. После сегодняшней ничьей обе команды имеют по 4 очка и продолжают борьбу за плей-офф ЧМ.

Екатеринбург, служба информации

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