2:2: Япония и Сенегал зажгли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошел третий матч Чемпионата мира по футболу-2018. Принципиальные соперники – Япония и Сенегал – устроили настоящую феерию на «Екатеринбург-Арене». Обе команды к началу матча имели равные показатели по очкам – обе сборные выиграли первые матчи со счетом 2:1, и для них игра была принципиальной. И никто не смог переиграть друг друга.

На трибунах царил дух футбольного противостояния. Сенегальцы поддерживали свою команду барабанными ритмами. А японцы, поначалу тихие, включились в общий темп игры кричалками.

В первом тайме Сенегал сразу пошёл вперёд и провел несколько быстрых атак. Японцы оказались под большим давлением, и, кажется, не ожидали этого. Гол африканцев состоялся уже на 11 минуте. Японский кипер Эйдзи Кавасима отбил мяч после сильного удара одного из африканских нападающих, но попал прямо в нападающего Садьо Мане, от которого мяч рикошетом влетел в сетку ворот.

К середине тайма сенегальцы снизили темп, и японцы воспользовались этим. На 35 минуте мяч в ворота сенегальцев отправил Такаши Инуи. Гол воодушевил японских футболистов, и на короткий промежуток игры они обложили штрафную Сенегала. Но в итоге пропустили опасную контратаку соперника. Форвард «львов Теранги» М'Байе Ньянг выбежал один на ворота Японии и сильным ударом отправил мяч в створ, но Кавасима справился. Первый тайм закончили ничьей.

Второй тайм начался в равной борьбе, и опасные моменты регулярно возникали у ворот обеих команд. Очень опасный момент был у японцев на 62 минуте. Осака выбегал один на один с вратарем Сенегала, но не дотянулся до мяча.

Но практически сразу после японцы добавили и начали давить африканцев. На 67 минуте Инуи сфолил и получил желтую карточку. Сенегальцы разыграли штрафной, но, увы, это было неудачно. Казалось, японцы завладели инициативой, но Сенегал забил второй гол. Быстро разыграли атаку в штрафной японцев, и с передачи Ньянга пробил Мусса Ваге, передает корреспондент «Нового Дня». Но Япония не собиралась сдаваться. На 78 минуте японцы сравняли счёт, гол забил хорошо знакомый российским болельщикам экс нападающий ЦСКА Кейсуке Хонда, вышедший на замену во втором тайме.

Концовка получилась очень нервной, судья раздавал желтые карточки. Несмотря на четыре добавленных минуты, никому не удалось перебить счет – Сенегал устроил финальную атаку, но японцы отбились.

«Конечно, я сожалею о результате этой игры. Но надо сказать, что команда Сенегала играла не так здорово, как в матче с Польшей. И все-таки мы дважды вели в этой игре. Меня расстраивает, что мы пропустили два гола. Теперь будем надеяться на лучшее в матче с Колумбией», – сказал главный тренер Сенегала Алиу Сиссе.

По его словам, противники продемонстрировали очень хорошую технику. «Мы начали здорово, и мы выдавливали их из зоны комфорта. Так мы забили гол, и во втором тайме также пытались давить в их штрафной. Но японцы играли очень технично, как только у них появлялись 4-5 свободных метра, они этим пользовались. У Сенегала пока нет такой техники», – добавил он.

Сиссе сказал, что надеется выйти в 1/8 финала. «Да, сегодня мы сыграли не так хорошо, как могли бы, но мы не проиграли. Я верю в свою команду», – отметил он.

Тренер сборной Японии Акира Нисино отметил, что одно очко, добытое его командой в ничьей, дорогого стоит. «Это был серьёзный матч, и мы этого ожидали. Было очень трудно бороться до конца, но мы два раза сравнивали счёт, и мы знали, что Сенегал это не та сборная, которую можно легко обыграть. Когда Сенегал забил первый гол, наша сборная успокоилась и перестала нервничать. Мы сумели построить атаку, и именно по этой причине мы смогли сравнять счёт. Главное, что мы играли в свой футбол, и у игроков была уверенность в своих силах. Я считаю, этот результат станет заделом на третий матч, и даст нам возможность выйти из группы».

Япония – Сенегал: 2-2

Отметим, что обеим сборным, которые имеют равное количество очков, еще предстоят напряженные игры – с Польшей и Колумбией. Екатеринбургу же осталась одна игра – Мексика – Швеция, которая обещает быть небывало яркой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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