Приходить за 2 часа до матча и не брать запрещенные продукты: как посмотреть матч Россия – Уругвай в фан-зоне

Сегодня в фан-зоне в ЦПКиО ожидают небывалого наплыва болельщиков, которые придут смотреть трансляцию матча Россия – Уругвай: этому способствует раннее начало игры и летняя погода. Организаторы советуют приходить за два часа до матча – к открытию фан-зоны, иначе можно не попасть внутрь. Также не стоит приносить с собой запрещенные предметы.

Напомним, сегодня в 19 часов сборные России и Уругвая сыграют в третьем туре чемпионата мира по футболу. Обе команды борются за лидерство в группе, чтобы попасть на более слабого соперника в 1/8 финала. Матч обещает быть очень интересным и соберет огромное количество зрителей, в том числе – в фан-зонах городов-участников ЧМ.

В Екатеринбурге организаторы сразу предупреждают: вход в фан-зону будет ограничен сразу, как только наберется предельно допустимое число болельщиков. Учитывая, что матч начнется не поздно, а на улице наконец-то установилась летняя погода, ожидают настоящий бум болельщиков. Поэтому тем, кто хочет гарантированно смотреть игру в фан-зоне, лучше прийти заранее.

«Площадка откроется в 17:00, настроение перед матчем задаст «Отава Ё» – питерская фолк-группа, играющая русское готическое R'n'B. Друзья, просим вас приходить заранее, так как в случае большого наплыва посетителей вход на площадку может быть ограничен. Следите за информацией в социальных сетях города-организатора #Екатеринбург2018 – мы сообщим об ограничении входа на Фестиваль болельщиков FIFA», – говорится сегодня в сообщении организаторов «ВКонтакте».

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Организаторы также напомнили, что в фан-зону лучше не брать большие сумки, еду и напитки, так как все это придется сдать в камеры хранения, что приведет к потере времени до начала и после окончания трансляции матча. С подробным списком запрещенных предметов можно ознакомиться тут. Вход на фестиваль болельщиков свободный – без билетов и FAN ID.

Напомним, фан-зона в Екатеринбурге рассчитана на 17 тысяч посетителей. Во время трансляции матча Египет – Уругвай в парке Маяковского, по словам директора ЦПКиО Романа Шадрина, собралось 50 тысяч человек. Из-за ажиотажа на входе в фан-зону возникли огромные очереди, и ближе к ночи вход на площадку был закрыт. Из-за этого тысячи людей оказались за пределами ограждений и не смогли посмотреть футбол на площадке фан-зоны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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