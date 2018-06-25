На официальной площадке ЦРТ японцев заставили целовать женщин в кокошниках и кукарекать

В Екатеринбурге продолжает работать площадка для иностранных гостей на Плотинке. Ее, напомним, организовал Центр развития туризма Свердловской области, а его глава Эльмира Туканова говорила, что в день место посещают около двух тысяч человек.

Горожане эту цифру ставят под сомнение ‒ на площадку заходят редкие туристы. А местные жители в шоке от гостеприимства, которое оказывают иностранцам работники ЦРТ.

Видео о том, как женщины в кокошниках и костюмах a la russe развлекают японцев, опубликовал медиаменеджер Ринат Низамов.

«За несколько часов до матча ‒ на площадке от Центра развития туризма в Екатеринбурге. Несчастные японцы, заглянувшие на огонек, не понимают, почему их на русском языке заставляют целовать 20 раз тетушек в кокошниках, кукарекать и изображать зайцев», ‒ пишет он.

Видео весьма красноречиво ‒ под звуки гармошки и выкрики ведущей в микрофон «Давай-давай!» туристы, которых держат за руки работницы площадки, бегают в хороводе и выполняют задания «тамады». «Хорошо, что яйцо в штанах не заставляют перекатывать», ‒ комментирует Денис Денисов.

Екатеринбург, служба информации

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