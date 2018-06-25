Бывший главный гаишник области перешел на работу в УГМК

Бывший начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин перешел на работу в УГМК.

Как рассказала РИА «Новый День» замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина, Юрий Алексеевич стал заместителем Александра Золотова – заместителя генерального директора холдинга по режиму и охране.

Напомним, Юрий Демин был уволен со своей должности в апреле этого года «в связи с истечением срока срочного контракта». Ранее был уволен его заместитель Александр Юнусов, который устроил пьяные гонки по городу. Юрий Демин родился в 1961 году, занимал пост начальника областного управления ГИБДД с 2005 по 2018 год.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

Администрацию Каменского района заставили построить очистные в поселке с реками фекалий на дорогах. / Не Магадан, а Чита: свердловский политик примет участие в выборах в Забайкалье. / На официальной площадке ЦРТ японцев заставили целовать женщин в кокошниках и кукарекать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»