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Понедельник, 25 июня 2018, 12:05 мск

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Бывший главный гаишник области перешел на работу в УГМК

Бывший начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин перешел на работу в УГМК.

Как рассказала РИА «Новый День» замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина, Юрий Алексеевич стал заместителем Александра Золотова – заместителя генерального директора холдинга по режиму и охране.

Напомним, Юрий Демин был уволен со своей должности в апреле этого года «в связи с истечением срока срочного контракта». Ранее был уволен его заместитель Александр Юнусов, который устроил пьяные гонки по городу. Юрий Демин родился в 1961 году, занимал пост начальника областного управления ГИБДД с 2005 по 2018 год.

Екатеринбург, служба информации

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