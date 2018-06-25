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Понедельник, 25 июня 2018, 12:04 мск

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После окончания ЧМ-2018 туалеты с улиц Екатеринбурга пропадут (ФОТО)

Туалет в парке Павлика Морозова

В администрации Екатеринбурга решили убрать из города все закупленные к ЧМ туалеты и мусорные контейнеры. Доставать их будут только по праздникам – как сервизы из серванта в эпоху дефицита.

Туалеты на Плотинке

О том, что после окончания мундиаля в центре Екатеринбурга и парках снова не будет туалетов, рассказал источник в администрации города. В мэрии решили, что выставлять их будут только в дни массовых праздников или других событий, когда ожидается наплыв горожан и гостей города. Например, туалеты поставят для паломников, которые прибудут в июле на «Царские дни».

Туалет на Плотинке

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установили около 300 туалетных кабин в центре города, в фан-зоне в ЦПКиО и в некоторых парках. Обычно в городе такое благо цивилизации отыскать трудно, местным жителям приходится или искать торговые центры, или обходится менее культурными вариантами.

После выхода публикации в пресс-службе администрации города уточнили, что в городе все-таки будут туалеты, шесть штук: в парке Павлика Морозова, парке XXII Партсъезда, в Историческом сквере, у драмтеатра, в Зелёной Роще. Место еще для одного туалета подыскивается.

Екатеринбург, служба информации

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