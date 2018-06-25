Слух дня: Дворкович рассказал, куда уйдет после ЧМ-2018

Бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует Чемпионат мира по футболу, побывал в Екатеринбурге. Он смотрел матч Франция‒Перу, и, как рассказывают слухмейкеры, настолько проникся атмосферой праздника, царившей на стадионе, что разоткровенничался с окружающими по поводу своей карьеры. Дворкович, которого прочили в губернаторы Свердловской области для усиления работы по Экспо-2025, теперь будет заведовать инновациями в структуре Роснано.

Туда он уйдет, когда закончит с текущим проектом ‒ Чемпионатом мира, передают его слова слышавшие разговор. Это, кстати, тревожный звоночек для свердловских и екатеринбургских властей ‒ если уход Дворковича, который занимается и Экспо-2025, правда, то это сигнализирует о положении дел с заявкой Екатеринбурга на проведение всемирной выставки.

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

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