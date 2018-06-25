В Екатеринбурге на пожаре сгорел ребенок-инвалид

В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар на улице Волгоградской. В момент ЧП в квартире находился ребенок, который не смог выбраться из помещения и погиб. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

В соцсетях соседи погорельцев рассказали, что родители мальчика, предположительно, граждане другого государства, находились в момент трагедии на работе, ребенок был в квартире один. При этом у него было заболевание, из-за которого он не мог передвигаться. Именно поэтому он не смог выбраться из дома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

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