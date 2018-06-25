российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 июня 2018, 13:05 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

В Екатеринбурге на пожаре сгорел ребенок-инвалид

В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар на улице Волгоградской. В момент ЧП в квартире находился ребенок, который не смог выбраться из помещения и погиб. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

В соцсетях соседи погорельцев рассказали, что родители мальчика, предположительно, граждане другого государства, находились в момент трагедии на работе, ребенок был в квартире один. При этом у него было заболевание, из-за которого он не мог передвигаться. Именно поэтому он не смог выбраться из дома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

Слух дня: Дворкович рассказал, куда уйдет после ЧМ-2018. / Где Кустурица, где Трофим, а где Нейромонах Феофан: полный список хедлайнеров Ural Music Night и тайминг выступлений (КАРТА). / Комиссия по выборам мэра Екатеринбурга: губернатор сформировал свою тройку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров