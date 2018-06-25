За час до открытия фан-зоны у входа скопились гигантские очереди (ФОТО)

В Екатеринбурге в фан-зону в ЦПКиО за два часа до матча между Россией и Уругваем стекаются толпы людей.

Как и прогнозировалось, желающих поболеть за сборную оказалось очень много. К тому же погода располагает.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», уже за час до матча тысячи болельщиков пришли в ЦПКиО, выстроившись в гигантские очереди. У парка предприимчивые подростки торгуют флагами России, но полицейские их не гоняют. В толпе много подвыпивших, хотя алкоголь в зоне, прилегающей к парку, не продают.

Напомним, что предыдущий матч с участием России, который проходил куда в более неприятных погодных условиях и в более позднее время, собрал около 50 тысяч болельщиков. Многие в фан-зону не попали – те, кто пришел непосредственно к началу матча. Вход охраняли сотрудники ОМОНа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

Правительство Свердловской области разрешило себе увеличить кредиты на 10,8 миллиарда (ДОКУМЕНТЫ). / Ожидаемо: суд отказался отменить закон об отмене выборов в Екатеринбурге. / Целых 2 дня тепло – уральцы открывают купальный сезон (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»