российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 июня 2018, 16:50 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

За час до открытия фан-зоны у входа скопились гигантские очереди (ФОТО)

В Екатеринбурге в фан-зону в ЦПКиО за два часа до матча между Россией и Уругваем стекаются толпы людей.

Как и прогнозировалось, желающих поболеть за сборную оказалось очень много. К тому же погода располагает.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», уже за час до матча тысячи болельщиков пришли в ЦПКиО, выстроившись в гигантские очереди. У парка предприимчивые подростки торгуют флагами России, но полицейские их не гоняют. В толпе много подвыпивших, хотя алкоголь в зоне, прилегающей к парку, не продают.

Напомним, что предыдущий матч с участием России, который проходил куда в более неприятных погодных условиях и в более позднее время, собрал около 50 тысяч болельщиков. Многие в фан-зону не попали – те, кто пришел непосредственно к началу матча. Вход охраняли сотрудники ОМОНа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

Правительство Свердловской области разрешило себе увеличить кредиты на 10,8 миллиарда (ДОКУМЕНТЫ). / Ожидаемо: суд отказался отменить закон об отмене выборов в Екатеринбурге. / Целых 2 дня тепло – уральцы открывают купальный сезон (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

«Игра Польши и Парагвая великолепна»: глава Минспорта РФ запутался в участниках ЧМ-2018

Перуанские болельщики после драки попали в больницу

Туалет едва не помешал японским болельщикам успеть на матч в Екатеринбурге

После окончания ЧМ-2018 туалеты с улиц Екатеринбурга пропадут (ФОТО)

На официальной площадке ЦРТ японцев заставили целовать женщин в кокошниках и кукарекать

Болельщики из Перу предъявят претензии авиакомпании «ЮТэйр» из-за ЧП на маршруте Екатеринбург-Москва

У фан-зоны ЧМ в Екатеринбурге болельщиков вербовали евангелисты-баптисты (ФОТО)

Приходить за 2 часа до матча и не брать запрещенные продукты: как посмотреть матч Россия – Уругвай в фан-зоне

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров