За час до открытия фан-зоны у входа скопились гигантские очереди (ФОТО)

В Екатеринбурге в фан-зону в ЦПКиО за два часа до матча между Россией и Уругваем стекаются толпы людей.
Как и прогнозировалось, желающих поболеть за сборную оказалось очень много. К тому же погода располагает.
Как передаёт корреспондент «Нового Дня», уже за час до матча тысячи болельщиков пришли в ЦПКиО, выстроившись в гигантские очереди. У парка предприимчивые подростки торгуют флагами России, но полицейские их не гоняют. В толпе много подвыпивших, хотя алкоголь в зоне, прилегающей к парку, не продают.
Напомним, что предыдущий матч с участием России, который проходил куда в более неприятных погодных условиях и в более позднее время, собрал около 50 тысяч болельщиков. Многие в фан-зону не попали – те, кто пришел непосредственно к началу матча. Вход охраняли сотрудники ОМОНа.
Екатеринбург, служба информации
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