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Понедельник, 25 июня 2018, 17:31 мск

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На фестиваль кухни народов Урала приехали 2 десятка иностранцев (ФОТО)

Фестиваль «Кухни народов Урала», анонсированный как культурное мероприятие города, принимающего Чемпионат мира по футболу, смог привлечь 2 десятка иностранных гостей.

Зато порадовал пенсионеров из окрестных домов, для которых идея познакомиться с кухонными традициями и поугощаться оказалась весьма привлекательной, но и то недолго – помещение библиотеки не очень-то приспособлено для таких затей, а потому спустя полчаса главной проблемой фестиваля стала духота и теснота.

Гастрономический фестиваль, организованный министерством культуры, решили проводить не в фан-зоне или центре города, а в межнациональной библиотеке.

Как рассказала директор библиотеки Ольга Кузнецова, выбор места проведения кулинарного фестиваля был обусловлен эксклюзивностью пространства библиотеки: «Наша межнациональная библиотека – единственная в России. Конечно, нам хотелось показать иностранным гостям наше богатство. И кухню, и книги, и национальные виды искусств».

Посетители смогли познакомиться с осетинской, дагестанской, украинской, узбекской, русской кухнями – всего их было 12.

Как рассказывают участники мероприятия, для доставки иностранных гостей в спальный район Минкульт выделил 2 газели. Всего фестиваль посетило около 25 иностранных туристов. Было несколько мексиканцев, перуанцев, уругваец и японка. Все они с радостью ели, улыбались, фотографировались, и даже общались, пока были переводчики.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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