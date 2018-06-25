Все равно в 1/8: как болел за сборную Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)

Только что закончился матч сборной России против Уругвая, третий и последний из отборочных. Россия южноамериканцам проиграла.

Болеют за Россию

Несмотря на то, что обе команды при любом исходе проходили в 1/8, фанзона в ЦПКиО была переполнена.

Ещё до начала матча тысячи людей кричали Россия-Россия, махали флагами. Настрой у болельщиков был оптимистичным – если до ЧМ в сборную мало кто верил, то сегодня толпа ждала победы.

Как оказалось сегодня, на болельщиков Екатеринбурга не была рассчитана не только вся фанзона, но и зона фудкорта в частности – до матча люди стояли в очереди по 20 и более минут, чтобы купить пиво или хот-дог. Зрители, которые приходили за несколько минут до матча, пройти внутрь не смогли. Хотя в этот раз внутри фанзоны было не слишком тесно.

Первый гол, забитый в наши ворота со штрафного, несколько расстроил болельщиков, но к ближайшим моментам у ворот соперника они поддерживали сборную. После второго пропущенного фанзона в Екатеринбурге заметно погрустнела. Каждую атаку болельщики поддерживали, кричали «Россия, вперёд».

В перерыве организаторы начали запускать болельщиков, но при этом убрали вход для прессы и не пропускали аккредитованных журналистов. «Болельщики будут недовольны»,– мотивировали своё решение организаторы. Проблему удалось решить, уговорив полицейских в «ручном режиме» пропустить коллег, рассказывает журналист РИА «Новый день».

Весь второй тайм болельщики тихо обсуждали шансы забить гол престижа. Вместо этого пришлось разочаровано смотреть на третий гол.

После него люди начали покидать фанзону. Играть оставалось пару минут, но российские болельщики решили не оставаться до конца. Никто не рыдал по примеру перуанцев. Грустные россияне уходили, обсуждая, что хотя бы в 1/8 попали.

Ведущий старался подбадривать, напоминая, что мы все равно в 1/8. Оставшиеся болельщики похлопали сборной и отправились на выход.

Екатеринбург, Служба информации

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