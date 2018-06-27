«Хир воз файр, хир воз вотер, хир воз солт»: как работает туристский центр на Плотинке за бюджетные 16 млн рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжает работать информационно-туристский центр на Плотинке, ставший объектом насмешек горожан. Несмотря на конструктивную критику со стороны общественников, журналистов, гидов и других уральцев, организаторы – Центр развития туризма и Уральский выставочный центр, корректив в работу, похоже, не внесли, и шатры в Историческом сквере продолжают удивлять иностранцев.

«Новый День» увидел, как центр посетили граждане Мексики. Им действительно были интересны некоторые экспонаты, выставленные в палатках. Например, связка баранок и самовар. Увы, туристам пришлось вытаскивать клещами из работников центра информацию о том, что же это такое. Мужчина в косоворотке, поставленный, видимо, развлекать гостей, не говорил ни на каких других языках кроме русского, а переводчик не только не владел испанским, но и по-английски говорил из рук вон плохо, изъясняясь примитивно. «Хир воз файр, хир воз вотер», – объяснял он иностранцам принцип работы самовара. Затем, показывая им каравай, объяснил, что это «брэд», а «хир воз солт», – показывая на выемку для солонки, явно обрадованный тем, что можно применить знакомую стилистическую конструкцию, хоть и неверную.

Незнание языков сотрудниками центра удивительно, ведь он ориентирован как раз на иностранных туристов, и почему нельзя было привлечь англо- и испаноговорящих переводчиков, неясно, ведь информация о том, какие сборные сыграют в Екатеринбурге на Чемпионате мира по футболу – 2018 и, следовательно, болельщики из каких стран приедут на Урал, была доступна с 1 декабря 2017 года после жеребьевки, напоминает «Новый День».

Напомним, что на устройство и работу туристского центра с шестью площадками (футбольная фотозона, сцена для выступления артистов, презентационный стенд Свердловской области с рекламой «Экспо-2025», «Иннопрома» и «Царских дней», детская зона, инфодеск и «Уральское подворье») было выделено из бюджета Свердловской области 16 млн рублей. Правда, подрядчик – а им стал Уральский выставочный центр – получит их после. Работа площадок вызвала возмущение не только у журналистов, но и у юристов. Координатор Transparency International Екатерина Петрова пообещала обратиться с жалобой в прокуратуру.

«Смущает несколько моментов:

1). «По поручению правительства Свердловской области мы должны были создать туристско-информационный центр. Идея заключалась в том, чтобы показать особенности наши уральские» – говорит журналистам Туканова (цитата по E1). Простите, но «особенности наши уральские» в понимании Центра туризма и Правительства области это вот эта русская деревня? Серьезно? А как же сказы Бажова, малахит, да и в целом уральский камень, ювелирка, наш конструктивизм, Уралмаш, наивное искусство и т.п.?

2). Согласно ТЗ творческие коллективы, видеоролики, ведущие и т.п. должны там выступать с программой в ежедневном режиме. Время не конкретизируется, но когда я там была ничего подобного кроме уставшего хаоса на сцене не было, никто кроме охранника на входе не зазывал, ни фристайла, ни аквагрима, ни творческих коллективов. И это в день игры России с Египтом. Но я абсолютно уверена, что оплатят 100% (запомните этот твит).

3). Туристические стенды, каталоги, карты – это всё делал Центр туризма за свой счет, отдельно от этих 16 млн. За что тогда подрядчик столько получает? За аренду шатров и сцены? Не многовато ли? В конкурсной документации детального обоснования цены или сметы нет.

4). Победитель конкурса Уральский выставочный центр. У них самая высокая цена, прошли по неценовому критерию – опыт организации конгрессно-выставочных мероприятий и техническому оснащению свыше 1 млн рублей. В протоколе рассмотрения заявок (всего было 5 участников) у них указано 8 госконтрактов, однако, в ЕИС таких контрактов у них всего 5 (предоставление площади под выставки в аренду не есть организация). Контрактов по техническому оснащению я у них вообще не увидела, хотя в протоколе стоит цифра 7. Есть сомнения в объективности оценки (ха ха).

5). Ну и без вишенки не обошлось. Подрядчик должен был «обеспечить реализацию сувенирной продукции, предоставленной Заказчиком, на экспозиции Свердловской области путем вручения призов за участие в интерактивных программах на площадках экспозиции Свердловской области». Путем вручения призов, а не продажи лаптей за 2,5 тысячи. Это что за коммерческая инициатива? В чей карман ложится прибыль от продажи сувенирки? Видится мне, что «вручение призов» – это исключительно прикрытие для подпольной торговли, которую никто не учитывает, но властями санкционированно. Пусть с этим разбирается прокуратура. Всё как всегда», – написала Екатерина в своем фейсбуке.

Екатеринбург, служба информации

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