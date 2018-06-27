Волонтеры на экологическом сплаве по Чусовой убрали 30 мешков мусора с прибрежных зон

Волонтеры общественной организации «Город первых» провели экологический сплав по реке Чусовой. На маршруте протяженностью 12 км активисты убрали 10 площадок для отдыха, расположенных в прибрежной зоне. С берегов реки вывезли более 30 мешков с мусором. Весь собранный мусор отправился на переработку согласно правилам обращения с отходами.

Как рассказал управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов, экологический сплав по реке Чусовой – первая масштабная акция общественной организации «Город первых». В ней приняли участие волонтеры из числа студентов и выпускников корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», а также сотрудники ПНТЗ и жители Первоуральска и Екатеринбурга. По решению организаторов уборка прибрежной зоны будет проводиться ежемесячно до окончания сезона. Следующий сплав по реке Чусовой пройдет 20 июля 2018 года.

«Благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных граждан главная достопримечательность Урала стала чище. Уверен, что пример участников экосплава станет одним из способов демонстрации ответственного отношения к природе и привлечет еще больше жителей к совместному решению экологических проблем», – отметил Алексей Дронов.

В ближайшее время активисты «Города первых» собираются провести субботники в местах отдыха в Первоуральске, организовать акцию по сбору батареек, благоустроить родники, а также заняться зарыблением водоемов в черте городского округа.

Напомним, общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске (Свердловская область). Это волонтерское движение займется решением экологических проблем в городе, а также привлечением внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения «Город первых» и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (343) 27-75-68 или отправив письмо на электронную почту Gorodpervykh@yandex.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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